Vítor Pereira justificou a derrota do Flamengo diante do rival Fluminense (1-2) na Taça Guanabara com as muitas ausências e limitações na sua equipa. O jogo acabou com vais para o treinador português que, no final do jogo, disse compreender a frustração dos adeptos.

«Dadas as circunstâncias, quero lembrar que Pedro e Varela são jogadores que só estavam aqui por ser uma final. Eles não estavam em condições normais para nos ajudar. O Pedro vem de uma lesão, fez apenas um treino. O Varela veio porque teve que vir, mas está lesionado. Thiago Maia, Erick Pulgar, David Luiz, Filipe Luís e Victor Hugo estão lesionados. E mesmo assim fizemos uma primeira parte brilhante, jogamos de forma agressiva. Pressionamos. Fizemos dois golos, um deles anulados. Golos limpos na minha opinião. Éramos para ir para o intervalo a vencer por 2-0. Esse era o resultado», destacou o treinador português na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

O Flamengo chegou ao intervalo a vencer, com um golo de Everton Cebolinha, mas permitiu a reviravolta do rival na segunda parte. «Na segunda parte, o Fluminense continuou com jogo que é normal deles. Criaram o primeiro golo e a bola parada do segundo golo. Foi uma segunda parte em que não se jogou. Muito jogo parado. Não me lembro nem do jogo deles e nem do meu jogo. A bola deveria ter rolado mais e não rolou», comentou.

A verdade é que as alterações promovidas por Vítor Pereira na segunda parte não surtiram efeito. «As nossas opções foram no sentido de, primeiro, o Mateusão na frente porque é um atacante que ataca a profundidade. O Fluminense estava mais com bola, no nosso meio campo. O Mateusão estava a atacar o espaço, é agressivo, poderia roubar uma bola. Parecia que era a opção certa. Com Everton e Vidal, a gente poderia controlar mais a bola. A saída do Léo foi forçada», justificou.

O Flamengo foi para o intervalo sob aplausos, mas no final do jogo Vítor Pereira voltou a ser vaiado. «Compreendo a torcida. Porque, como eu, se frustram porque depois de tanto trabalho, de os jogadores acreditarem e fazer o que deveriam, e a gente perder a final, é difícil explicar. Uma bola parada, aos trambolhões. Difícil explicar. Temos uma semifinal, estamos convictos que vamos chegar forte para disputar o carioca», destacou ainda.