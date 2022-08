O Corinthians de Vítor Pereira pode ter comprometido a luta pelo Brasileirão ao perder em Fortaleza (0-1) num jogo em que Vítor Pereira poupou vários dos habituais titulares a pensar na meia-final da Taça do Brasil frente ao Fluminense. No final do jogo, o treinador português considerou a derrota «injusta» e apontou para a má qualidade do relvado do Castelão que classificou como «miserável».

«Fizemos um jogo com muita gente nova, muita gente em que a ligação que tem entre eles é de treino, a maioria nunca jogou junto. Na minha opinião fizemos um bom jogo, consistente, nos faltou finalizarmos melhor aqui e ali. Num terreno miserável, esse é um dos piores relvados, não favorece o futebol técnico, a bola está sempre a saltar», destacou o treinador na conferência de imprensa que se seguiu ao desaire.

Vítor Pereira apontou também o dedo à arbitragem. «Um critério que me deixou um pouquinho aborrecido, as faltas na entrada da área foram sempre contra nós e no golo houve falta no Robson Bambu. Não gosto de me justificar, estou a referir isso porque o critério para mim não foi o mesmo. Batemos com um resultado melhor do que esse, mas em uma situação acabamos por conceder um golo, resultado injusto, mas futebol é o que é. Hoje fomos competitivos, mas é o futebol», destacou.

Sobre as mudanças na equipa, o treinador lembrou o calendário do Cortinthians. «Naturalmente temos que olhar para esse jogo sabendo que hoje vamos viajar, vamos chegar em São Paulo de madrugada, vamos estar um dia em São Paulo e fazer uma viagem. Em quatro dias, três viagens, duas delas de três horas e meia, para Fortaleza e a volta agora. O próximo adversário tem mais um dia de descanso do que nós, portanto aqui há que priorizar e hoje, de facto, priorizamos», explicou.

Uma derrota que deixa o Corinthians a dez pontos do líder Palmeiras que empatou, em casa, com o Flamengo. «Temos que olhar para a realidade com olhos de ver, não é? Nós não temos argumentos para tirar uma equipe e jogar com outra, continuar a ganhar, jogar com outra e continuar a ganhar. Temos uma boa equipe, se os jogadores estivessem disponíveis teríamos mais argumentos. Queremos ganhar a copa, o campeonato, queremos ganhar tudo, mas temos que olhar a realidade. Fortaleza aqui não é fácil, está em bom momento», comentou ainda.