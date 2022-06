Amarelado durante o empate do Palmeiras na receção ao Atlético Mineiro, Abel deixou críticas à atuação do árbitro no final da partida, em conferência de imprensa.

O técnico português do emblema paulista afirmou mesmo que se sente perseguido pelos árbitros brasileiros.

«Fico chateado porque vi amarelo quando só disse que era falta, e ele [árbitro] veio com aquela arrogância toda. Não disse mais anda. Tenho o máximo de respeito pelo Hulk, mas ele tratou mal o fiscal de linha e o árbitro [Wilton Pereira Sampaio] não teve coragem de lhe dar amarelo. Isto vai ser notícia, eu sei, mas sinto-me perseguido pelos árbitros brasileiros, especificamente por este senhor, que faz o melhor que sabe e pode», disse, citado pelo Globoesporte.

«Hoje senti intencionalidade na ação dele. Não quero que nos ajude, mas não quero que nos prejudique. Não gostei da forma como me deu amarelo, foi intencional. (…) Estou irritado e peço que não falem mais do árbitro, por favor», acrescentou.

O Palmeiras, recorde-se, empatou com o Atlético de Mineiro. O Corinthians, de Vítor Pereira, é agora o líder isolado do campeonato.