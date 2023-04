O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o clássico frente ao Corinthians por 2-1, partilhando provisoriamente a liderança do Brasileirão com o Fortaleza, que bateu o Fluminense por 4-2. As duas equipas somam sete pontos cada.

No Allianz Park, Murilo (16m) e Raphael Veiga (36m) marcaram para o Palmeiras, com os visitantes a reduzirem na sequência de um autogolo de Piquerez (76m).

O Botafogo de Luís Castro contabiliza seis pontos em dois e pode recuperar neste domingo a liderança no Brasileirão, no duelo com o Flamengo.

Num embate entre treinadores português, o Cruzeiro de Pepa impôs-se por números expressivos perante o Bragantino de Pedro Caixinha, que jogou em inferioridade numérica desde o minuto 37, por expulsão de Aderlan.

Ramino (1m), Gilberto (64m) e Bruno Rodrigues (87m) marcaram os dois da equipa de Belo Horizonte, que soma seis pontos, contra os quatro do Bragantino.