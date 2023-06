A Mancha Verde, conhecida claque do Palmeiras, protagonizou um criativo protesto na sede do principal patrocinador do Palmeiras, que é detida pela presidente do clube, Leila Pereira.

No protesto, os adeptos mostram-se estupefactos com o facto de Leila Pereira ter comprado um avião, em vez de usar o dinheiro para contratar reforços, tendo em conta os resultados desportivos recentes do clube: quarta posição no campeonato, com 8 pontos de atraso para o líder Botafogo de Luís Castro (que poderá estar de saída para o Al-Nassr de CR7), com quem perdeu recentemente.

Os manifestantes da Mancha Verde "invadiram" a entrada da sede da Crefisa com tambores e palavras de ordem, reivindicando a contratação de novos jogadores para o clube. «Tá de tiração, saiu o Danilo e chegou o avião« e «o avião vem aí, o bicho vai pegar», pode ouvir-se num vídeo do protesto, partilhado nas redes sociais.