O Palmeiras recebeu e venceu o Ferroviária, por 2-1, na 11.ª jornada do campeonato paulista.

Gabriel Menino, aos 42m, e Raphael Veiga, aos 61m, fizeram os golos da equipa de Abel Ferreira, que ainda sofreu já nos descontos por Matheus Lucas.

Com este resultado, o Palmeiras lidera o Grupo D do Paulistão, com 27 pontos. O título estadual vai decidir-se na segunda fase, com jogos a eliminar.