Depois da pesada derrota (3-0) com o Fortaleza na terceira ronda da Copa Nordeste, Renato Paiva manteve apenas quatro jogadores no onze inicial e o Bahia venceu em casa do Atlético de Alagoinhas por 2-1, na última madrugada.

A equipa do técnico português foi mesmo forçada a operar a reviravolta, isto porque Lucas Alisson adiantou os anfitriões aos 16 minutos. Vitor Jacará (21m) e o ex-Paços de Ferreira Kayky (26m), um dos que se manteve no onze, apontaram os golos do Bahia.

A equipa de Renato Paiva é sétima classificada no Grupo B, com quatro pontos em quatro jogos.

O golo de Kayky: