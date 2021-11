Depois da tempestade, a bonança.

Bruninho foi recebido esta quarta-feira no Vila Belmiro, estádio do Santos, depois de ter sido hostilizado por adeptos do Peixe por ter pedido a camisola de Jaílson, jogador do Palmeiras.

Após o ocorrido, já o futebol brasileiro saiu em defesa do adepto de nove anos, com Pelé e Neymar à cabeça, e agora Bruninho foi recebido em ‘casa’ pelos seus.

O jovem foi ao Vila Belmiro assistir à receção do Santos ao Bragantino e, antes do apito inicial, teve oportunidade de conhecer os jogadores do clube do coração e de subir ao relvado.

Veja no vídeo abaixo e na galeria acima associada.