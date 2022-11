O selecionador do Brasil, Tite, anunciou os 26 jogadores para o Mundial 2022. Na lista, há nove jogadores que passaram pelo futebol português: seis pelo FC Porto, dois pelo Rio Ave, um destes pelo Benfica, e ainda um por Sporting e Vitória de Guimarães.

Assim, Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Militão, Casemiro e Thiago Silva foram todos jogadores do FC Porto em determinado período da carreira. Fabinho e Ederson passaram pelo clube de Vila do Conde, com o guarda-redes a representar também o Benfica. Raphinha jogou pelo Vitória de Guimarães e pelo Sporting.

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Defesas: Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilha), Marquinhos (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea)

Médios: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham)

Avançados: Vinícius Jr. (Real Madrid), Neymar (PSG), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Rodrygo (Real Madrid)