Vágner Love é o mais recente reforço do Avaí, que atua na segunda divisão do Brasil.

Aos 40 anos (!), o avançado assinou pelo emblema brasileiro, depois de ter representado o Atlético Goianense na última temporada, onde apontou sete golos em 25 jogos.

Internacional brasileiro em 25 ocasiões, Vágner Love foi um dos «carrascos» do Sporting na final da Taça UEFA, em 2004/05, quando os leões perderam na final, precisamente no Estádio José de Alvalade, por 3-1, frente ao CSKA de Moscovo.

No currículo do experiente jogador estão ainda duas Copas Américas, quatro campeonatos da Rússia, seis Taças da Rússia e um Brasileirão, entre outros.

🦁📝 VAGNER LOVE É DO LEÃO!



O atacante Vagner Love é o novo reforço do Leão para a temporada.



O atleta teve passagens por grandes clubes e estava no Atlético-GO.



Vagner Love tem 40 anos, 1,72cm, 66kg e é natural do Rio de Janeiro.



#DaIhaÉsOLeão #PraCimaComARacaToda… pic.twitter.com/N0m8M1oAJr