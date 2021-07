A noite já estava a correr bem a Abel, mas agora ainda ficou melhor.

O Ath. Paranaense, de António Oliveira, empatou na receção ao Bragantino (2-2), e este resultado deixa o Palmeiras isolado na liderança do Brasileirão.

O Bragantino adiantou-se no marcador aos 28 minutos, mas o Paranaense deu a volta com golos de Nikão e Terans, aos 45+2 e 70 minutos.

No entanto, a dez minutos do fim, Ytalo resgatou um ponto para a formação visitante.

Com este resultado, o Palmeiras lidera assim o Brasileirão, com 25 pontos, mais dois do que o Bragantino e três do que o Ath. Paranaense, segundo e terceiro classificados, respetivamente.