O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Botafogo de Luís Castro no Estádio Nilton Santos por 3-1, na 29.ª jornada do Brasileirão e aumentou a vantagem sobre o Internacional, na classificação, para dez pontos. O líder ainda não perdeu fora de casa e já tem mais pontos fora do Allianz Parque do que em casa.

O Verdão continua imparável e não se deixou atemorizar com um primeiro golo do ex-FC Porto Tiquinho Soares, a passe de Saravia, que colocou o Botafogo em vantagem aos 20 minutos. O líder do Brasileirão reagiu em força e virou o resultado, ainda na primeira parte. Uma falta sem sentido de Gabriel Pires, permitiu a Scarpa empatar seis minutos depois. Volvidos mais dez minutos, Mayke, lateral que jogou no ataque, a passe de Piquerez, virou o resultado.

Controlando praticamente todo o jogo, com Rony em plano de destaque, o Palmeiras acabou por ampliar a vantagem na segunda parte, com Danilo a assistir Dudu. Mesmo depois da expulsão de Zé Rafael, a vinte minutos do final, por acumulação de amarelos, a equipa de Abel Ferreira continuou a mandar no jogo a criar as melhores oportunidades.

Com este triunfo, o Palmeiras aumenta a vantagem sobre o Internacional, segundo classificado, para dez pontos, quando faltam disputar nove jornadas. A equipa de Luís Castro, por seu lado, caiu para o 10.º lugar, ficando agora a cinco do oitavo, o América Mineiro.