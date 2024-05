Após 12 anos no Corinthians, Cássio é reforço do Cruzeiro, sexto classificado do Brasileirão, a três pontos do líder Athletico Paranaense.

Desde 2012, Cássio conquistou a Liga (2), Libertadores, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes. Contudo, esta temporada, no final de abril, foi relegado para o banco por António Oliveira, após a derrota na visita aos Argentinos Juniors (1-0).

Depois de disputar 17 partidas, entre Campeonato Paulista, Taça, Brasileirão e Sul-Americana, Cássio foi rendido por Carlos Miguel. Agastado, o guarda-redes lamentou ser o alvo de «tudo de errado que acontece».

A despedida foi anunciada na sexta-feira, quando o Corinthians ocupa o 16.º posto do campeonato.

Na tarde desta terça-feira, Cássio foi recebido em festa.

O Cruzeiro é o quinto clube na carreira do guarda-redes. Além do Corinthians, representou PSV, Sparta Roterdão e Grémio.