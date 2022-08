Bruno Fernandes foi criticado por Gabriel Agbonlahor que o considerou como um mau colega de equipa. O internacional português respondeu, em entrevista à Eleven na qual falou de Matheus Nunes, com uma mensagem de Juan Mata, quando o espanhol se despediu do Manchester United.

«Essa [crítica] por acaso chegou-me. Sinceramente não é coisa que me preocupe muito, porque tenho a certeza que os meus colegas não pensam assim. Ele nunca jogou comigo, não sabe como sou. Ainda ontem referi à minha mulher, que chegou de Portugal e me falou nessa entrevista. Eu disse-lhe 'sabes o que me sossega?' É que há dois dias uma pessoa chamada Juan Mata, simplesmente campeão do Mundo, da Europa, ganhou a Champions League, a Liga Europa, ganhou tudo em Inglaterra, teve uma mensagem para mim na qual me disse 'foste das melhores pessoas que encontrei no futebol, continua assim, a ser tu mesmo, com essa honestidade, essa capacidade de trabalho'. Alguém que partilhou balneário comigo, foi um jogador excecional, passou por balneário com grandes craques, tem palavras como estas, para mim são as mais importantes. Acredito que sabem no meu balneário que sou uma pessoa trabalhadora, honesta, que gosta de ajudar. Chato, porque exijo, mas porque sou exigente comigo mesmo e exijo também dos outros. É a minha maneira de ser foi assim que chegue até aqui», disse.