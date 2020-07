Está confirmado: Nélson Veríssimo vai orientar o Benfica na receção deste sábado ao Boavista, em jogo da 30.ª jornada da Liga.

Esse era um cenário já provável, conforme o Maisfutebol tinha noticiado, mas ao que apurou o nosso jornal só na manhã desta quinta-feira surgiu a ratificação desta alternativa imediata à saída de Bruno Lage.

Nélson Veríssimo, que era o principal adjunto do anterior técnico, vai assumir o comando do Benfica no jogo com a equipa axadrezada.

O antigo jogador encarnado vai, de resto, estar na conferência de imprensa de antevisão do encontro, ao final da tarde desta sexta-feira (18h).