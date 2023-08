O Botafogo de Bruno Lage está fora da Taça sul-americana.

Depois de um empate a um golo no Rio de Janeiro no jogo da 1.ª mão dos quartos de final com o Defensa Y Justicia, a equipa brasileira perdeu na Argentina por 2-1.

O avançado Nicolás Fernández deu vantagem à equipa da casa aos 15 minutos, mas o Botafogo empatou o jogo e a eliminatória com um autogolo do guarda-redes Enrique Bologna (azarado ao tentar parar um livre do ex-Portimonense Lucas Fernandes) em cima do intervalo.

Na segunda parte, novo golo de Nicolás Fernández a pouco menos de 20 minutos dos 90m foi fatal para as aspirações do conjunto de Bruno Lage.