A equipa de sub-23 do Belenenses venceu a sua congénere do Sporting, em Odivelas, por 2-1 e, desta forma, destacou-se no topo da classificação do Grupo B da Liga Revelação, com mais um ponto do que Estoril e Benfica.

Jordan van der Gaag, filho do antigo guarda-redes com o mesmo apelido, abriu o marcador, aos 13 minutos, na conclusão de uma transição rápida dos «azuis» que esta segunda-feira foram comandados pelo antigo internacional Dimas, que rendeu o castigado Paulo Santos.

O objetivo dos leões ficava mais distante e mais complicado ficou a partir do minuto 27, quando João Daniel viu um segundo cartão amarelo e recebeu a consequente ordem de expulsão.

Mesmo reduzidos a dez, os leões foram à procura do empate, mas foi Van der Gaag que esteve perto de bisar, antes do intervalo, na marcação de um livre.

Já na segunda parte, os leões voltaram a entrar mais fortes e, aos 54 minutos, Joelson Fernandes «arrancou» uma grande penalidade, derrubado por Calila, e Bruno Tavares restabeleceu o empate com o seu terceiro golo na Liga Revelação.

Bola ao centro e, três minutos volvidos, nova grande penalidade, desta vez favorável ao Belenenses, por carga de Bernardo Sousa sobre César Sousa, com Edi Semedo a recuperar a vantagem dos «azuis» desde a marca dos onze metros.

Sem mais golos até ao final, o Belenenses somou, assim, a quinta vitória consecutiva na Liga Revelação e sobe para o topo da classificação do Grupo B, com mais um ponto do que o anterior líder, o Estoril que, esta terça-feira, recebe o Cova da Piedade.

Os leões, por seu lado, com três derrotas consecutivas, seguem no sétimo lugar, já a sete pontos do novo líder.