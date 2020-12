O Benfica venceu ao final da manhã desta terça-feira o Sporting, por 3-0, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, em jogo da fase regular da Liga Revelação.

Os encarnados inauguraram o marcador aos nove minutos, por Gerson. Ainda na primeira parte, Ronaldo Camará assinou o segundo golo dos visitantes, ao minuto 21.

Na segunda parte, foi Luís Lopes a fixar o resultado final, aos 54 minutos, na academia dos leões.

No outro jogo desta terça-feira, o Belenenses venceu na deslocação ao Portimonense, por 2-1.

O Benfica sobe ao segundo lugar da zona Sul, com 17 pontos em nove jogos. Foi a segunda derrota seguida do Sporting, a quinta no total.