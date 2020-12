Enorme surpresa na tarde deste domingo na Bundesliga: o Borussia Dortmundo foi goleado em casa pelo Estugarda por 5-1.

A equipa de Lucien Favre, com o português Raphael Guerreiro no onze, sofreu uma derrota muito pesada, construída pelo Estugarda na segunda parte, depois de ao intervalo se registar um empate 1-1.

Em destaque esteve outra das equipas germânicas que se apurou esta semana para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O Leipzig venceu o Werder Bremen por 2-0 e subiu provisoriamente à liderança do campeonato alemão, colocando pressão sobre o Bayern Munique, que joga mais tarde no terreno do terceiro classificado, o Bayer Leverkusen.

Nos outros jogos do dia, o Borussia Monchengladbach empatou em casa 1-1 com o Herta Berlim, o Friburgo venceu o Arminia Bielefeld por 2-0, e o Colónia foi a casa do Mainz vencer por 1-0.