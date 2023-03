O Estugarda de Gil Dias e Tiago Tomás foi surpreendido em casa pelo Wolfsburgo (0-1), numa jornada em que o Leipzig, surpreendido pelo aflito Bochum (0-1), pode ter comprometido definitivamente a luta pelo título na Bundesliga.

Gil Dias foi titular no Estugarda que chegou ao intervalo diante do Wolfsburgo sem golos. No entanto, logo a abrir a segunda parte, os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 56 minutos, com um golo de Marmoush. Bruno Labadia, treinador da equipa da casa, lançou logo a seguir Tiago Tomás para a contenda, na tentativa de chegar ao empate, mas o Wolfgsburgo segurou a curta vantagem até final.

O Leipzig, que chegou a ameaçar o domínio de Bayern Munique e Borussia Dortmund, voltou, entretanto, a tropeçar na visita ao aflito Bochum (0-1). A equipa da casa marcou logo a abrir a segunda parte, por Masovic, e depois também segurou os três pontos com unhas e dentes.

Com este desaire, o Leipzig perde o contato com o Bayern Munique, já a sete pontos de atraso, e o com o Borussia Dortmund que está a golear o Colónia ao intervalo (4-1) e já conta com mais oito pontos do que a equipa patrocinada pela Red Bull.

Nos jogos deste sábado, destaque também para a vitória do Hoffenheim sobre o Hertha Berlim por 3-1, num jogo em que Kramaric marcou dois penáltis e Dabbur foi expulso.

Uma referência ainda para empate entre o Augsburg e o Schalke (1-1). A equipa da casa esteve em vantagem, com um golo de Maier, mas depois ficou reduzida a dez, por expulsão de Demirovic, e acabou por consentir o empate, em tempo de compensação, com Bulter a marcar desde a marca dos onze metros.

