O Leipzig, com André Silva em plano de destaque, foi a Bremen vencer por 2-1, subiu ao segundo lugar da Bundesliga e está a apenas três pontos do líder Bayern Munique. A equipa patrocinada pela Red Bull não perde desde setembro, garantiu a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e tem vindo a escalar lugares na classificação da Bundesliga, numa sequência de treze jogos sem derrotas, com onze vitórias e apenas dois empates pelo meio.

Este sábado, a vitória do Leipzig teve a cara de André Silva que abriu o marcador e fez a assistência para o segundo golo, já depois do Werder Bremen ter empatado. O internacional português, que está entre os eleitos de Fernando Santos para o Campeonato do Mundo, abriu caminho para o triunfo da sua equipa com o primeiro golo, aos 13 minutos, na sequência de uma transição rápida do Leipzig, conduzida por Forsberg pelo corredor central. À entrada da área, o jogador sueco abriu na esquerda onde surgiu o avançado português a finalizar com um remate cruzado.

O Werder Bremen ainda chegou ao empate, no início da segunda parte, aos 57 minutos, com Schmidt a assistir Gross, mas a vinte minutos do final, André Silva voltou a ser determinante com uma assistência para Schlager marcar o golo da vitória que permite ao Leipzig ultrapassar Eintracht, Feiburgo e Union de Berlim e subir até ao segundo lugar.

Nos outros jogos já realizados este sábado, o Bochum foi vencer ao campo do Augsburgo (1-0), enquanto o Wolfsburgo também venceu fora, neste caso, em Hoffenheim (2-1).

Destaque ainda para a vitória do Bayer Leverkusen, em casa, sobre o Estugarda (2-0), o mesmo resultado que o Hertha Berlim conseguiu na receção ao Colónia (2-0).

