Luca Waldschmidt aventurou-se em 2020 a sair da Alemanha para ingressar no Benfica mas, passada apenas uma época, decidiu voltar à zona de conforto no país natal. Apesar do pouco tempo que viveu em Portugal, o internacional germânico aprendeu mais do que pequenas expressões e revelou que fala português quase fluentemente.

Numa iniciativa do Wolfsburgo, Waldschmidt mostrou os dotes que adquiriu ao nível da língua de Camões.

«Estou muito feliz por voltar. Tive um bom ano em Portugal, mas prefiro a Bundesliga», começou por dizer no programa Na Toca dos Lobos.

O médio-ofensivo, de 26 anos, disse que tentou «aprender português» e também absorver um pouco da «cultura», mas assumiu que viveu «um ano difícil por causa da pandemia de covid-19». Embora descreva a passagem pela Luz como «especial», o regresso à Bundesliga para jogar no Wolfsburgo foi um passo seguro.

«Foi fácil para mim, porque conheço alguns dos companheiros e todos falam alemão, por isso foi mais fácil do que em Lisboa», concluiu.

No Benfica, em 2020/21, Waldschmidt participou em 41 jogos e apontou 10 golos. Já na última época, quer por problemas físicos, quer por opção técnica, foi utilizado em apenas 17 partidas, nas quais fez um golo.

As palavras de Waldschmidt em bom português: