Tiago Cajueiro (Caju), jogador do Grupo Desportivo Luzense continua internado em estado crítico após o violento choque com a cabeça no muro que delimita o Campo da Urzelina, reduto do FC Urzelinense, a 27 de maio.

Luzense e Urzelinense disputavam a última jornada da primeira divisão da AF Angra do Heroísmo, nos Açores, quando Caju, em disputa de um lance com um adversário, acabou por cair e embater no muro de vedação.

O avançado brasileiro de 25 anos está internado desde essa altura nos cuidados intensivos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, lutando pela vida.

O drama de Caju gerou uma imensa onda de solidariedade, com o objetivo de pagar a viagem do pai de Caju do Brasil para Portugal, para acompanhar o filho.

«Dada a imprevisibilidade do tempo em que permanecerá internado o Tiago Cajueiro e face ao seu estado de saúde, não podemos calcular o período temporal de permanência do pai do Caju na Ilha de São Miguel. Também se informa que o estado de saúde do nosso atleta é crítico, cujo período de recuperação se adivinha moroso, o que foi assumido pelos próprios médicos, pois só os profissionais de saúde poderão ter as respostas/estimativas para o período de recuperação do nosso atleta», explica o Luzense.

O clube açoriano mantém a esperança na recuperação do jogador: «O atleta continua a receber tratamento nos cuidados intensivos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. A cirurgia a que foi sujeito na passada madrugada correu bem e estamos todos esperançados na sua recuperação.»

O Grupo Desportivo Luzense acabou por vencer o Torneio de Apuramento do Campeão da Associação de Futebol Angra do Heroísmo 2022-2023 e dedicou naturalmente o título a Caju.