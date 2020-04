Tendo em conta o prazo-limite de 3 de agosto, dado pela UEFA para receber as inscrições paras provas europeias 2020/21, a Liga Portugal apresentou, nesta quinta-feira, um plano para retomar as competições profissionais.

Uma calendarização obviamente hipotética, dependente da evolução da pandemia de covid-19, mas uma previsão, alicerçada nas últimas indicações, para disputar as dez jornadas restantes, à porta fechada.

O plano passa por regressar aos treinos no início de maio, para uma mini pré-época, e depois regressar à competição no último fim de semana de maio (30 e 31).

Depois a competição iria desenrolar-se durante todos os fins de semana, até ao de 18 e 19 de julho, para o qual ficaria reservada a última jornada. Pelo meio, duas jornadas a meio da semana: uma a 10 de maio e 1 de julho (datas indicativas, à quarta-feira).

A época desportiva profissional ficaria fechada a 25 ou 26 de julho, com a realização da final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto.

Este foi o plano apresentado pela Liga nesta quinta-feira, um dia depois da reunião da UEFA com as federações (e depois da Federação Portuguesa de Futebol com os clubes).

Um esboço, dependente desde logo da evolução da pandemia, como já foi referido, mas também das discussões com os clubes, nos próximos dias. Para além destas reuniões regulares que incluem sobretudo diretores desportivos e médicos, a Liga reúne também a Comissão Permanente de Calendário (de três em três dias), e também convoca regularmente os presidentes dos clubes para analisar a situação. Não só do ponto de vista do calendário, mas também do impacto financeiro da paragem.