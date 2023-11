Apesar da goleada sofrida diante do Famalicão, Luís Miguel, capitão do Camacha, vai recordar este dia para sempre. Após o apito final do jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, o defesa-central reuniu-se com os companheiros de equipa no centro do relvado e pediu a namorada em casamento.

Jéssica Teles deu o «sim» e teve motivos para festejos a dobrar, uma vez que também comemora o aniversário este sábado.

Da bancada, que esteva cheia de adeptos, veio um enorme aplauso.