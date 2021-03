O futebol profissional vai associar-se à luta contra o racismo com jogadores da Liga e da II Liga a entrarem em campo, na próxima jornada, com camisolas com a inscrição ‘Racismo Não’.

O anúncio foi feito pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que pretende «assinalar o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, celebrado em 21 de março» apelando «à sensibilização para a importância do respeito pela raça, etnia ou religião de cada ser humano», lê-se em comunicado.

«Os jogadores vão juntar o seu nome à causa, de forma literal, já que vão entrar em campo com a inscrição ‘Racismo Não’ na camisola, em detrimento do nome, transformando esta campanha num momento único no futebol nacional», acredita a entidade.

A mesma frase vai estar também inscrita nas braçadeiras envergadas pelos capitães de equipa e nos treinadores que assim o entendam.