No fecho da primeira volta na fase de promoção do Campeonato de Portugal à Liga3, o grupo a norte segue ao rubro. Isto porque o Amarante arrecadou o primeiro triunfo na visita a São João Ver, no concelho de Santa Maria da Feira.

Depois de liderar a Série B, os comandados de Renato Coimbra anotavam apenas um ponto. Por isso, os adeptos trataram de apelar à fibra dos «Alvinegros».

O único golo da partida foi assinado aos 48m, por Rui Pedro Ferreira. À entrada da área, o jovem defesa, de 22 anos, encheu o pé, não dando qualquer hipótese a Raphael Mello.

Ainda que tenham jogado reduzidos a 10 unidades a partir dos 80m, os visitantes conservaram a vantagem. Assim, igualaram o São João de Ver na tabela, com quatro pontos, e ascenderam ao segundo lugar, que dá acesso à Liga3.

Na liderança permanece o Limianos, com sete pontos. No quarto posto está o Pevidém, com um ponto.

Na próxima jornada, na tarde de 19 de maio (domingo), o Amarante visita o Pevidém, enquanto o São João de Ver recebe o Limianos.

Sadinos espreitam regresso à Liga3

No Bonfim, e na série a sul, o Vitória de Setúbal descolou para a liderança isolada, triunfando na receção aos açorianos do Lusitânia (3-1).

O avançado João Marouca – de 24 anos, prata da casa – adiantou os anfitriões. Ainda que Telmo Watche tenha reposto a igualdade aos 11m, os sadinos contaram com Heliardo para, aos 45m, retomar a dianteira.

Na reta final do encontro, aos 72m, Diogo Sá desviou o esférico para a própria baliza, confirmando o triunfo do Vitória.

Ora, os comandados de José Pedro lideram o grupo, com nove pontos – invictos – mais três pontos face ao Lusitânia. Por sua vez, o União de Santarém é terceiro, com três pontos, seguido pelo Moncarapachense, que apenas encaixou derrotas.

Na próxima jornada, a 19 de maio, o Vitória de Setúbal visita o União de Santarém. Por sua vez, o Lusitânia desloca-se até ao reduto do Moncarapachense.

O líder de cada série será promovido à Liga3 e disputará o título do Campeonato de Portugal. Por sua vez, os segundos garantem a subida de divisão.