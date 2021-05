As decisões na fase de acesso à Liga 3 estão cada vez mais próximas. Este domingo, realizaram-se 13 dos 14 jogos da quarta jornada, com Vitória de Guimarães B e Amora, ambos com 10 pontos, a serem as equipas praticamente qualificadas para o novo terceiro escalão do futebol português.

Na segunda-feira, às 16 horas, a quarta jornada encerra com o Alverca-Marinhense, da série 6.

SÉRIE 1

Merelinense-Montalegre, 0-1

São Martinho-Felgueiras 1932, 2-2

Classificação:

1.º: Montalegre, 7 pontos

2.º: Merelinense, 6

3.º: Felgueiras 1932, 5

4.º: São Martinho, 4

SÉRIE 2

Maria da Fonte-V. Guimarães, 2-3

Mirandela-Fafe, 0-1

Classificação:

1.º: V. Guimarães B, 10 pontos

2.º: Fafe, 6

3.º: Mirandela, 4

4.º: Maria da Fonte, 1

SÉRIE 3

São João Ver-Gondomar, 1-0

AD Sanjoanense-Leça, 1-0

Classificação:

1.º: São João Ver, 8 pontos

2.º: Leça, 7

3.º: AD Sanjoanense, 6

4.º: Gondomar, 1

SÉRIE 4

Marítimo B-Amarante, 2-1

Lusitânia de Lourosa-Canelas 2010, 0-0

Classificação:

1.º: Lusitânia de Lourosa, 6 pontos

2.º: Marítimo B, 6

3.º: Canelas 2010, 5

4.º: Amarante, 4

SÉRIE 5

Loures-Caldas, 0-1

Oliveira do Hospital-Benfica Castelo Branco, 2-2

Classificação:

1.º: Caldas, 7 pontos

2.º: Oliveira do Hospital, 6

3.º: Loures, 5

4.º: Benfica Castelo Branco, 2

SÉRIE 6

Condeixa-U. Santarém, 2-3

Alverca-Marinhense (2.ª Feira, 16h00)

Classificação:

1.º: Alverca, 7 pontos (menos um jogo)

2.º: U. Santarém, 7

3.º: Condeixa, 4

4.º: Marinhense, 1 (menos um jogo)

SÉRIE 7

Oriental Dragon-Moncarapachense, 3-1

Sporting B-Louletano, 2-1

Classificação:

1.º: Oriental Dragon, 7 pontos

2.º: Sporting B, 7

3.º: Louletano, 6

4.º: Moncarapachense, 2

SÉRIE 8

Real SC-Praiense, 1-0

Olhanense-Amora, 0-1

Classificação:

1.º: Amora, 10 pontos

2.º: Praiense, 4

3.º: Olhanense, 4

4.º: Real SC, 4