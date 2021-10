O Vianense-Vilaverdense, jogo do Campeonato de Portugal, ficou este sábado marcado por um grande gesto de fair-play.

Logo nos minutos iniciais, durante uma jogada de ataque do Vianense, Tiago Cruz seguia com Miguel Martins, do Vilaverdense, que se atirou para o chão com dores.

Tiago Cruz, em vez de aproveitar o facto de se ter livrado do adversário, parou de imediato a jogada, tendo sido cumprimentado pelos jogadores do Vilaverdense pela atitude.

Miguel Martins foi assistido e acabou mesmo por ter de ser substituído por causa dessa lesão.

O jogo acabou com uma vitória do Vilaverdense (1-2), com todos os golos marcados nos minutos finais.

Veja as imagens no vídeo abaixo: