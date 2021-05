O Trofense assegurou o regresso à II Liga, seis anos depois da última participação, ao empatar a um golo no terreno do Sp. Braga B e beneficiando também da derrota do Pevidém por 2-1 com o Anadia.

Na sexta e última jornada da Série Norte do Campeonato de Portugal, os bracarenses estiveram a vencer por 1-0, mas Bruno Almeida, de canto direito, empatou mesmo em cima do intervalo para equipa de Rui Duarte.

O Trofense terminou a Zona Norte com 11 pontos, mais um do que o Anadia e dois do que o Pevidém. O Sp. Braga B foi quarto classificado com 4 pontos.