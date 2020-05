O Olhanense comincou que deu entrada com um segundo recurso para impugnar a decisão da Federação Portuguesa de Futebol em promover o Vizela e o Arouca à II Liga.

Em comunicado, o emblema algarvio refere ter avançado para esta medida após um aditamento de 15 de maio ao Regulamento do Campeonato de Portugal e que confirmou a indicação de 2 de maio dos referidos clubes à Liga Portuguesa de Futebol Profissional. «(...) um novo artigo, com o n.º 11-A, com efeitos imediatos, em cujo n.º1 se previa que em caso de conclusão do Campeonato de Portugal 'em momento anterior à qualificação dos dois clubes melhor classificados em cada uma das séries para disputar o play off previsto no n.º 6 do artigo 11.º, sobem à competição profissional, de entre os primeiros classificados das quatro séries à data em que a competição foi dada por concluída, os dois clubes com maior número de pontos nessa data'», cita o Olhanense.

O clube algarvio alega que o aditamento não reforça a «segurança jurídica da decisão tomada no dia 2 de maio» (promoções de Vizela e Arouca), representando, sim, o reconhecimento da invalidade da mesma e deixa a garantia de que vai lutar para reverter a decisão que considera «ilegal e gravemente lesiva dos seus direitos e da verdade desportiva».

À data da conclusão do Campeonato de Portugal, o Olhanense liderava a Série D do Campeonato de Portugal com 57 pontos. Vizela (líder da Série A) e Arouca (líder da Série B) somavam 60 e 58 pontos respetivamente.