O Estrela da Amadora, que este ano compete no Campeonato de Portugal, vai fazer o primeiro jogo na condição de visitado no palco onde atingiu o ponto mais alto da sua história: o Estádio do Jamor.

É no mesmo recinto onde em 1990 conquistou a Taça de Portugal que o clube da Amadora vai receber o Sp. Ideal, em jogo da 2.ª jornada da série G do Campeonato de Portugal.

De acordo com a informação disponibilizada pelo clube, a opção prende-se com o facto de o relvado do Estádio José Gomes ainda estar em processo de enraizamento.

A estreia da casa do clube da Amadora fica adiada para a quarta jornada.