É já esta sexta-feira com o início da oitava jornada do campeonato que arranca a segunda Liga Maisfutebol, passatempo do Maisfutebol, que lhe permite divertir-se e ganhar prémios.

É muito fácil entrar e começar a fazer a diferença: se já se inscreveu no ano passado e não saiu da Liga, não precisa de fazer nada. Se é novo por aqui, no menu Perfil deve inscrever-se, depois só tem de ir a Prognósticos, onde encontra o calendário de todas as jornadas, clicar e deixar o seu palpite para o resultado de cada jogo da Liga.

Mas há mais.

Boa parte da graça da Liga Maisfutebol está no facto de poder jogar com os amigos. No mínimo têm de ser três e juntar-se numa equipa, que compete com outras equipas.

É que nisto do futebol bom mesmo é jogar com os amigos. Por isso chateie o pessoal do escritório, da escola ou lá de casa e juntos trabalhem para o sucesso coletivo.

Um jogador para participar no campeonato por equipas tem de estar inscrito no campeonato individual. Depois disso, o capitão cria a equipa e os restantes membros juntam-se a ela. Todos os pontos de todos os jogadores contam, embora sejam divididos pelo número de jogadores: uma equipa não tem vantagem por ter mais jogadores.

A pontuação funciona exatamente como no campeonato individual.

Todas as indicações certas valem pontos. Ou seja, soma quatro pontos se acertar na tendência (apostou que a equipa x ia ganhar 1-0 e a equipa x ganhou 2-0), ganha seis pontos se acertar na tendência e na diferença de golos (apostou que a equipa x ia ganhar 2-1 e a equipa x ganhou 3-2) e ganha dez pontos se acertar no resultado certo (apostou que a equipa x ia ganhar 2-1 e a equipa x ganhou 2-1).

No fim da época temos uma Playstation 5 para o vencedor da Liga Geral e um vale de 500 euros para os vencedores da Liga por Equipas.

Não deixe os prognósticos para depois do jogo.

Inscreva-se e deixe o seu palpite! O campeonato está quase a começar.