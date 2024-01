Naquele que foi provavelmente o jogo mais emotivo desta edição da CAN, Egito e Cabo Verde empataram a dois golos no fecho do Grupo B da competição, resultado que bastou para que os faraós de Rui Vitória se apurassem para os oitavos de final com três empates em três jogos.

Aos 45+1 minutos, Gilson Benchimol, avançado que atua na equipa B do Benfica, ainda inaugurou o marcador para os cabo-verdianos, que já tinham o apuramento e até o primeiro lugar do Grupo B assegurados.

Mahomoud Trezeguet, que foi lançado ao intervalo, empatou ao minuto 50 e aos 90+3m assistiu Mostafa Mohamed para a reviravolta que confirmava o segundo lugar que escapava aos egípcios até essa altura.

A festa foi grande e a descompressão também. Ainda com algum tempo de jogo pela frente, os cabo-verdianos lançaram-se para o ataque e empataram aos 90+9 minutos por Bryan Teixeira.

O resultado acabou por não mudar a sorte do Egito, que acabou por receber uma ajuda com a qual já não contaria. No outro jogo do grupo, o Gana vencia por 2-0 (bis de Jordan Ayem) aos 90 minutos e estava (com o empate no outro jogo) apurado no segundo lugar do grupo, mas os mambas ainda conseguiram chegar ao empate. Geny Catamo, ala do Sporting, empatou aos 90+1 de penálti e aos 90+1m assistiu, na cobrança de um canto, Reinildo para o 2-2 final.

Insuficiente para sair do último lugar do grupo e evitar a eliminação precoce, mas exatamente aquilo de que Rui Vitória e o Egito necessitavam para garantirem a segunda posição e evitarem a calculadora destinada aos terceiros classificados.

Nos oitavos de final, o Egito vai enfrentar o segundo classificado do Grupo F (ainda por conhecer).

Classificação final do Grupo B

1) Cabo Verde, 7 pontos

2) Egito, 3 pts

3) Gana, 2 pts

4) Moçambique, 2 pts