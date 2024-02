Sébastien Haller foi o herói da Costa do Marfim na CAN ao anotar o golo da vitória frente à Nigéria, de José Peseiro. O avançado do Borussia Dortmund não conteve as lágrimas depois de tudo o que passou e da conquista de um título que fugiu aos «Elefantes» desde 2015.



Haller teve de lutar contra um cancro na segunda metade do ano de 2022, voltou aos relvados em janeiro de 2023 e um ano depois, foi o herói que o seu país precisava. Daí as lágrimas na flash interview no ombro do jornalista.



Veja: