William Troost-Ekong foi eleito o melhor jogador da CAN 2023.

O jogador de 30 anos do PAOK foi peça fulcral na caminhada da Nigéria, de José Peseiro, que só terminou na final perdida na noite de domingo, ante a Costa do Marfim.

Apesar de ser defesa-central, Ekong somou três golos nos seis jogos que fez na prova, inclusivamente um na meia-final, diante da África do Sul, e outro na final.

A Costa do Marfim, refira-se, bateu na final da CAN a Nigéria, por 2-1.

William Ekong



Ladies & gentlemen, we present you the TotalEnergies Man of the Competition! 🇳🇬



Incredible run with his nation concludes with the silver medal! 🥈