A seleção do Canadá anunciou nesta sexta-feira, nas redes sociais, a retirada de Christine Sinclair.

A jogadora do Portland Thorns é a maior goleadora internacional de todos os tempos, com 190 golos em 326 internacionalizações. Por isso a seleção do Canadá publicou um vídeo emotivo nas redes sociais para assinalar a despedida de Christine Sinclair.