João Ribeiro desabou em lágrimas após a conquista do título mundial em K2 500, juntamente com Messias Baptista.

Após a conquista deste domingo nos Mundiais disputados em Duisburgo (Alemanha), o canoísta de Esposende revelou que a filha bebé está no hospital, o que o afetou psicologicamente ao longo da semana.

«A minha filha está no hospital. Tem sido muito difícil competir esta semana. Está tudo bem. Sou campeão do mundo. A medalha é para a minha filha», afirmou em lágrimas João Ribeiro, que recebeu um sonoro aplauso do público nas bancadas.

Já Messias Baptista acrescentou na flash interview após a prova: «Estivemos sempre muito perto do pódio nas provas deste ano. Hoje, tudo fez sentido.»

Este é o segundo título mundial para Portugal, depois de no sábado Fernando Pimenta se ter sagrado campeão mundial em K1 1000 metros.