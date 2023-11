Aos 34 anos, e apesar de continuar a somar medalhas na canoagem internacional, Fernando Pimenta aproxima-se da reta final da carreira.

Em entrevista à Tribuna Expresso, o canoísta português refletiu sobre esse momento e admitiu que possivelmente precisará de ajuda para lidar com as emoções para gerir uma decisão que implicará uma mudança drástica de rotinas. «Se tenho alguma meta para deixar a alta competição? Não. Antes, se tivesse de falar disso, começava quase a chorar porque, no dia em que eu disser 'terminou a minha carreira na alta competição', vou ter de andar durante 15 dias medicado para ficar superzen. Todos os atletas de alta competição, quando fazem a conferência de imprensa em que anunciam o final da carreira, não param de chorar [risos]. Acho que vai ser um bocado assim», disse o canoísta natural de Ponte de Lima.

Fernando Pimenta assumiu que terá saudades da vida que tem atualmente. Isto, apesar de todas as exigências a que obriga. «Apesar desta vida ser cansativa e desgastante, há uma fase em que queremos mais, aquela parte da adrenalina da competição, de estar lá, de ver os adversários olhar para nós, de olharmos os adversários nos olhos, aqueles momentos antes da prova; e, depois de cruzar a meta, ver que estamos num pódio e podermos festejar mais um título para Portugal… Tudo isso vai mexer muito comigo», assumiu, garantindo que sonha com uma saída pela porta grande.

«Quando falo com as pessoas ligadas ao desporto, algumas dizem-me: 'Tens de sair depois de um excelente resultado', mas a minha resposta é: 'Não preciso sair após ser campeão do mundo, olímpico ou da Europa'», rematou.