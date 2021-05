O Sporting de Braga, recém-vencedor da Taça de Portugal, anunciou esta sexta-feira as datas da pré-época.

O «Gverreiros do Minho» regressam ao trabalho a 25 de junho, com a apresentação no Estádio Municipal de Braga. Os primeiros dois dias da pré-época estão reservados para exames médicos.

A 8 de julho, a equipa de Carlos Carvalhal segue para o Algarve, onde estagia até dia 17 do mesmo mês.

O primeiro jogo oficial da temporada dos minhotos será a 1 de agosto frente ao Sporting, a contar para a Supertaça.