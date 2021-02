O Mafra regressou este domingo às vitórias. A equipa comandada por Filipe Cândido recebeu e venceu o Penafiel, por 1-0, pondo fim a 12 jornadas seguidas, durante quase quatro meses, sem qualquer triunfo.

No duelo da 22.ª jornada da II Liga, um golo de Carlos Daniel, aos 17 minutos, deu os três pontos à equipa da casa, que ficou a jogar com menos um a partir do minuto 63, com a expulsão por acumulação de amarelos de Bruno.

Com este resultado, o Penafiel acumula para seis as jornadas seguidas sem qualquer vitória no campeonato.

O Mafra, que tinha ganho pela última vez a 7 de novembro de 2020, chega aos 30 pontos e fica no sétimo lugar. O Penafiel é 10.º, com 26 pontos, mas menos três jogos realizados. Recorde-se que a equipa duriense já foi afetada com vários casos de covid-19, tendo vários jogos adiados.

Já este domingo, o Estoril repôs a liderança com um triunfo por 3-2 ante o Benfica B.