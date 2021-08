Figura do jogo: Carlos Júnior

É o suspeito do costume. O homem golo deste conjunto açoriano. Carlos Júnior é sinónimo de perigo. Voltou a faturar e foi o elemento mais desequilibrador do Santa Clara. Uma presença constante na área contrária. Podia ter marcado mais do que um golo, mas foi dele o tento que abriu a vitória dos açorianos.

Momento do jogo: o golo de Mansur

É muitas vezes o patinho feio da equipa e não é frequente vê-lo na área contrária. Também por isso o golo que marcou é mais especial. Além do lado individual, o golo apontando ao cair do primeiro tempo, permitiu tranquilizar a equipa açoriana, que partiu para o segundo tempo muito mais tranquila devido à vantagem de dois golos.

Outros destaques:

Morita

Que jogão do Tsubasa dos Açores. Vai de uma baliza à outra com uma facilidade tremenda e leva a equipa para o ataque com uma classe invejável. Com ele, o jogo ganha logo outro perfume. Praticamente todos os lances perigosos do Santa Clara passaram pelos pés de Morita.



Aldair

Cara conhecida dos portugueses. Lembra-se dele? É formado no Penafiel, passou pelo Olhanense, Gil Vicente e União da Madeira. Num encontro onde a equipa eslovena nunca conseguiu ultrapassar a estratégia do Santa Clara, o guineense foi um dos mais ativos do Olimpija Ljubljana.