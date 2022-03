O Tribunal Arbitral do Desporto recebeu, nesta terça-feira, os recursos da federação russa de futebol, relativos às sanções impostas pela FIFA e pela UEFA.

Na sequência da invasão de tropas russas à Ucrânia, os dois organismos do futebol decidiram excluir as equipas (ou seleções) russas de todas as competições.

A federação russa apresentou dois recursos, sendo que aquele que se refere à decisão da UEFA também é apresentado contra a Federação Portuguesa de Futebol, assim como às federações de Grécia, Bielorrússia, Dinamarca, Luxemburgo, Áustria, Malta, Inglaterra, Espanha, Irlanda e França (para além da própria UEFA).

No caso diz respeito ao processo relativo à FIFA, o recurso envolve a UEFA e as federações de Polónia, Suécia, Rep. Checa, Montenegro e Malta.

Nestes recursos, a federação russa de futebol pede a reintegração das suas equipas nas competições da UEFA e da FIFA, e pede que as sanções sejam suspensas até uma decisão final.

O Tribunal Arbitral do Desporto anunciou, para já, a abertura dos processos, e promete uma posição mais aprofundada nos próximos dias, nomeadamente em relação ao pedido de suspensão dos castigos.