O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, espera um jogo equilibrado frente ao Rio Ave, entre duas equipas que se conhecem «muito bem».

«Não acho que será, em nada, mais fácil do que qualquer um dos outros jogos, até pelo contrário, pela identificação que tenho com o Luís Freire e vice-versa. Nós conhecemos muito bem as ideias um do outro e vamos tentar enganar-nos em pormenores, mas os embates foram sempre muito equilibrados e acho que agora vai ser novamente», afirmou, citado pela Lusa.

Os vilacondenses estão impedidos pela FIFA de inscrever jogadores e isso, refere Filipe Martins, só fortalece o grupo de Luís Freire.

«O Rio Ave é uma equipa muito competente e muito bem orientada pelo Luís Freire. O facto de estarem impedidos de inscrever jogadores acaba por fortalecer o plantel e uni-los ainda mais. É uma dificuldade que o próprio Luís usa como fator motivador», defendeu.

Sobre o fecho do mercado, o técnico dos gansos garantiu que vai ser um dia «seguramente tranquilo».

«Total confiança nas pessoas que estão à frente desse processo. Acredito que os atletas possam estar um bocadinho mais ansiosos, mas há a tendência de querermos que este ‘mercado’ feche para que as coisas estabilizem. Há mercados que fecham mais tarde e, a nível de saídas, nunca está totalmente fechado nesta altura», referiu.

Filipe Martins elogiou ainda o momento de forma de Clayton, avançado que tem cinco golos em cinco jogos neste início de época: «Este ano, percebeu qual seria o caminho para dar a volta à situação que viveu, quando passou de titular para nem ter entrado em alguns jogos. É fruto do seu empenho e do seu profissionalismo. Quando lhe dissemos que, perdendo dois ou três quilos, poderia ser melhor jogador e mais ágil, encarou isso como um desafio e tem respondido muito bem. Fez esse sacrifício e está a começar a colher os frutos. É o início de algo que pode ser muito bom para a carreira dele, e para nós também.»

O Casa Pia recebe o Rio Ave, em Rio Maior, este sábado (15h30), em jogo da quarta jornada da Liga.