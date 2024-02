O treinador do Casa Pia vincou que a equipa lisboeta precisa de ter uma abordagem corajosa para dar somar nova vitória depois do triunfo sobre o Arouca na estreia pelos gansos.

«O Vitória de Guimarães tem o aspeto positivo de ter um estádio sempre com adeptos fervorosos que apoiam e empurram muito a equipa. O Álvaro Pacheco transmite muita garra à equipa e gosta de um jogo ofensivo. É mais uma motivação extra para nós, são estes jogos que nos dão mais ‘pica’. Teremos uma abordagem corajosa. Acredito muito no compromisso, no trabalho diário dos jogadores e que vamos ser muito melhores do que no domingo [no jogo diante do Arouca]», disse Gonçalo Santos na antevisão ao encontro da jornada 23 da Liga.

O treinador de 37 anos assumiu que os índices de confiança cresceram após um triunfo importante que permitiu escapar à cauda da tabela.

«Esta semana foi muito melhor do que a anterior. Quando se trabalha em cima de uma vitória, o estado anímico de toda a gente é sempre mais positivo. Trabalhámos durante esta semana para o nosso estado anímico ser ainda mais positivo, estarmos confiantes e sermos ainda melhores», referiu, partilhando depois parte da estratégia que montou para anular uma equipa perigosa no ataque.

«Preparámos uma estratégia para combater a equipa num todo. Estamos identificados com os movimentos do Jota na profundidade e transição ofensiva. O André Silva está também numa boa fase e consegue estar sempre em zonas de finalização. O extremo do lado contrário poderá ser o Nuno Santos, que é mais de apoio e jogo interior. O Jota e o André são os mais falados, pois estão nas listas de marcadores e assistências, mas o Vitória de Guimarães vale muito pelo seu todo, mais do que pelo seu individual», observou.

Para o jogo deste sábado, agendado para as 20h30 no Estádio D. Afonso Henriques, o Casa Pia não poderá contar com Kiki e tem Felippe Cardoso em dúvida.