Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Estoril (0-2), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[O Casa Pia pareceu algo desgastado esta noite, concorda?]

- Concordaria com essa teoria se não tivéssemos dado a resposta ao nível físico que demos na segunda parte. Acho que entrámos pouco intensos no jogo, sem cumprir o plano para condicionar o jogo do Estoril. Perdemos muitas bolas em zonas que até podiam ser perigosas, mas acho que o cansaço não serve de desculpa. Houve jogadores que tiveram de fazer 270 minutos esta semana, mas não é desculpa. Principalmente na primeira parte, perdemos muitos duelos e, frente a uma equipa que tem qualidade como o Estoril, acabámos por pagar caro. Foi uma primeira parte sem oportunidades, foi o lance do penálti e pouco mais. Na segunda parte estávamos a dar uma resposta mais perto daquilo que acho que nós somos, mas depois veio na expulsão.

[A expulsão de Clayton condicionou o jogo, sentiu-se prejudicado pela arbitragem?]

- Fizemos dois jogos numa semana [FC Porto e Estoril] em que fizemos praticamente 45 minutos com menos um. É muito mais difícil, principalmente quando estamos a perder. Tentámos ir à procura do empate, mas acabámos por perder o jogo numa transição. Fomos apanhados em contra-pé. Em relação à arbitragem, já o disse várias vezes, cada um tem de fazer o tem de fazer. Eu estou aqui para comandar a minha equipa e o Conselho de Arbitragem faz o seu papel. Não vou por aí, não vou arranjar desculpas com coisa que não controlamos.

[Godwin começou o jogo no banco por alguma razão?]

- Nós conhecemos as características do Godwin, é um jogador explosivo, que tem muita velocidade, mas veio de uma semana em que não jogou muito, teve castigado, voltou, fez dois jogos muito intensos. Em Setúbal não estava à espera que precisasse de fazer tantos minutos. Hoje, devido às características do jogo, achei melhor deixá-lo no banco. Se jogasse outra vez 90 minutos corria o risco de lesão e de falhar mais três ou quatro jogos. Jogámos com um extremo puro e acabou por não resultar. Jogámos muito entrelinhas, mas acabou por ser um jogo em que a estratégia que tínhamos não resultou, tenho de assumir a responsabilidade como treinador. É uma derrota que nos custa, sentimos que podíamos ter feito algo mais, sobretudo na primeira parte. Temos de dar os parabéns ao Estoril, fez mais para ganhar o jogo.

[Diogo Pinto foi contratado na época passada e tem tido poucos minutos, o que se passa?}

- Não gosto de individualizar, mas o Diogo veio de uma lesão muscular. Tem tido algumas dificuldades. Passou de uma II Liga para a uma I Liga e este ano ainda não teve uma constância que tinha. Não podemos esquecer que o Diogo chegou com uma lesão mal tratada no anterior clube. Quando estava a ganhar algum espaço na equipa, teve uma lesão que o afastou por duas semanas do treino. Não tem conseguido ter a velocidade que tinha. Tem a ver com os constantes percalços que tem tido desde que chegou ao Casa Pia que não o têm deixado afirmar-se definitivamente.