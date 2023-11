O Casa Pia oficializou esta terça-feira a contratação de Pedro Moreira para assumir o comando técnico da equipa principal do clube lisboeta, naquele que é um regresso a um emblema que já representou enquanto jogador.

«Pedro Moreira acumula uma vasta experiência em diferentes contextos e competições, tendo passado por clubes como o Sporting CP, FC Porto, SC Braga, Shakhtar e AS Roma. Na passada temporada, desenvolveu um trabalho meritório no SCU Torreense, naquela que foi a sua primeira experiência enquanto treinador principal», destaca o Casa Pia.

Recorde-se que o treinador, de 48 anos, natural de Moçambique mas que cresceu em Lisboa, tem uma longa carreira de técnico, sobretudo como adjunto de Paulo Fonseca: começou a trabalhar com o agora técnico do Lille em Paços de Ferreira e acompanhou-o no FC Porto, no Shakhtar e na Roma.

Acabaram por se separar quando Paulo Fonseca seguiu para o Lille, de França, enquanto Pedro Moreira optou por ficar um ano à espera de um projeto, o qual apareceu na temporada passada, no Torreense, da II Liga.

«O técnico Pedro Moreira chega acompanhado pelos treinadores adjuntos José Borges, Ricardo Vasconcelos e pelo preparador físico Pedro Barros. Juntam-se aos já presentes Gonçalo Santos, Nuno Madureira, Fábio Ferreira e João Santos para formar a equipa técnica completa do Casa Pia», finaliza o comunicado.