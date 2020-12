A pandemia da covid-19 afetou o calendário dos campeonatos em todos o Mundo. O Euro 2020 foi adiado para 2021, a Liga dos Campeões foi redesenhada e terminou em Lisboa e o público continua longe dos estádios em muitos países (Portugal incluído).

A luta contra o vírus pôs em causa os alicerces do desporto-rei, marcado também por outros episódios, muitos deles tristes, evitáveis e lamentáveis, como os casos de racismo contra Moussa Marega em Guimarães e Pierre Webó, membro da equipa técnica do Basaksehir, num jogo da Liga dos Campeões diante do PSG.

Por cá, um ataque de um grupo de adeptos ao autocarro do Benfica feriu dois jogadores, o Sporting-Gil Vicente da jornada inaugural do campeonato foi adiado devido a casos de covid-19 nos dois clubes e o V. Setúbal e o Desp. Aves foram excluídos das competições profissionais.

Mas houve mais num ano também marcado pela surpreendente «guerra» entre Lionel Messi e o Barcelona.

