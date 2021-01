Rui Cerqueira, assessor de imprensa do FC Porto, foi suspenso trinta dias, na sequência de uma expulsão após o final do jogo com o Sporting, no clássico da meia-final da Taça da Liga, realizado na última quarta-feira em Leiria.

Segundo o mapa de castigos, Rui Cerqueira «No túnel de acesso aos balneários dirigiu-se a mim de forma exaltada» ao árbitro «proferindo as seguintes palavras: 'é segundo amarelo ao Palhinha, c...', tendo sido considerado expulso».

O relatório do árbitro acrescenta que «após a ordem de expulsão, disse o seguinte: 'então vai para a p...' dando murros e pontapés na porta do balneário da sua equipa de, forma exaltada».