Frederico Varandas foi suspenso por 45 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Esta punição do presidente do Sporting surge na sequência das declarações, com críticas à arbitragem, prestadas após o clássico da primeira volta da Liga diante do FC Porto.

Além desta suspensão, Varandas foi também multado em 7650 euros.